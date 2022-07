ليبيا – توقعت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص أن يصب التنافس الإعلامي بين عبدالحميد الدبيبة وفتحي باشاآغا، بشأن قدرتهما على إجراء الانتخابات، في صالح مجلسي النواب والدولة.

بوقعيقيص لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية قال: إن البعض في القنوات والمواقع الإعلامية بدأ يتحدث ويحلل قدرات الرجلين على إجراء الاستحقاق، وما يملكان من عوامل وإمكانيات تدعم الخطة التي يتبناها كل واحد منهما في هذا الصدد.

ورأت أن هناك من يتناسى مسؤولية المجلسين الفعلية عن تمديد عمر الأزمة الراهنة بإخفاقهما المستمر في التوصل إلى توافق حول قاعدة دستورية.

وأضافت بوقعيقيص: “برغم ضخامة الآلة الإعلامية التي تروج لمخططات رئيسي الحكومتين، فإن الأمر لم ينطل على الشريحة الأوسع في الشارع الليبي التي انصرفت إلى تدبر شؤونها الخاصة؛ لقناعتها بأن الانتخابات لن تكون قريبة؛ نظرًا إلى أن غالبية الأطراف والوجوه الموجودة في المشهد لا تريد الانتخابات”.

The post بوقعيقيص: هناك من يتناسى مسؤولية مجلسي النواب والدولة الفعلية عن تمديد عمر الأزمة الراهنة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية