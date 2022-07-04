المحجوب: المشهد الليبي أصبح معقدًا.. والمهم هو ألا يتم الالتفاف على إرادة الليبيين من الخارج

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي اللواء خالد المحجوب إن المشهد السياسي الليبي أصبح معقدًا، وكلمة القائد العام الأخيرة في احتفالات الأبرق كانت واضحة، حيث ترك المجال للشعب ليقول كلمته ويفرض إرادته.

المحجوب وفي تصريحات صحفية حول المربعات التي قد يتحرك فيها الجيش، أو الدور الذي من سيلعبه في المرحلة المقبلة استجابة للمحتجين، رأى أنه من المبكر الآن الحديث عن ذلك؛ لأن الشعب لديه قوة التغيير وفرض إرادته، وفي كل الأحوال، فإن الأمر بيد القائد العام حسب ما تقتضيه الظروف، والمهم هو ألا يتم الالتفاف على إرادة الليبيين من الخارج،على حد قوله.