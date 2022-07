ليبيا – قالت القيادية بحزب الجبهة الوطنية فيروز النعاس إن إسقاط مجلسي النواب والدولة غير الشرعيين ومنتهيي الولاية والصلاحية يساوي في الهدم والإطاحة إسقاط ما وصفته بـ”وكر الرجمة وجنراله” (القايدة العامة للقوات المسلحة بالرجمة والقائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) .

النعاس اعتبرت في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن اسقاط المجلسين يستكمل مطلبية التغيير وغاية البناء عبر الانتخابات البرلمانية ليستعيد الشعب سلطاته والقوانين موجودة (قانون انتخاب المؤتمر الوطني وقانون انتخاب مجلس النواب).

The post النعاس: اسقاط مجلسي النواب والدولة يساوي الإطاحة بالرجمة وجنرالها first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية