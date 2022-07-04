تجمع «الروابط الشبابية»: ندعم البرلمان والمؤسسة العسكرية ضد المؤامرات

التقى رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح”، بمكتبه في مدينة القبة، تجمع الفعاليات والروابط الشبابية ومُمثلي مكاتب الشباب في المنطقة الشرقية.

وأكد التجمع، في بيان له خلال اللقاء، دعمه الكامل لرئيس مجلس النواب ومبادرة السلام التي أطلقها، كما دان واستهجن التجمع، الاعتداء على مقرات الدولة وعلى رأسها مقر مجلس النواب بمدينة طبرق.

وشدد التجمع، على أنه مع خروج الشعب في التظاهرات للمطالبة بحقوقه المشروعة ولكن بالطرق السلمية دون المساس بمقدرات الوطن، بالاضافة إلى مطالبتهم بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأكدوا دعمهم الكامل واللامحدود لمجلس النواب وللمؤسسة العسكرية ضد المؤامرات التي تُحاك ضدهما من أصحاب الفكر المتطرف.