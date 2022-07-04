ديوان مجلس النواب: مقتحمو المقر مدفوعين من جهات مشبوهة وماضون في ملاحقة الجناة

العنوان – طبرق

أكد ديوان مجلس النواب أن متظاهرين مدفوعين من جهات مشبوهة لا تمثل طبرق هم من أحرقوا الديوان وسرقوا مستندات سرية.

واستنكر الديوان إحراق الأرشيف الورقي المجمع على مدى 8 سنوات بما فيه وثائق سرية محلية و دولية وبالعلاقات مع الدول.

وأشار ديوان مجلس النواب إلى أن المستندات المنهوبة المسربة مستندات تنفيذية متبعة لدى مختلف الجهات.

وأوضح الديوان أن نشر هذه المستندات لذر الرماد في العيون على المستندات السرية التي سرقت من المقر.

وذكر ديوان مجلس النواب ان الأرشيف الورقي محفوظ إلكترونيا في عدة أماكن ويمكن إعادة تجميعه في أيام والعودة للعمل.

وشدد الديوان على أنهم ماضون في ملاحقة الجناة الذين وقفوا خلف هذه الأحداث والنائب العام فتح تحقيقًا عاجلاً.