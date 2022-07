معلقًا على اختطاف وكيله بالانتخابات.. البيوضي: لن نتجه للخيارات الميليشياوية التي تنتهجها جهات رسمية في مصراتة

ليبيا – علق المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي على اختطاف وكيله في الانتخابات الرئاسية عبد الرحمن علي فضيل.

البيوضي حمّل في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مسؤولية اختطاف وكيله في الانتخابات الرئاسية للجهة المختطفة، وبشكل مباشر لرئيس حكومة الوحدة الوطنية والمجلس البلدي ومجلس الأعيان.

وأكد بدء الاتصالات الرسمية مع كل الجهات الوطنية والدولية بسبب هذا العمل غير المسؤول، للاستمرار في ممارسة حقهم القانوني والدستوري.

وتابع: “ولن نتجه للخيارات الميليشياوية التي تنتهجها جهات رسمية في مدينتنا مصراتة”.

