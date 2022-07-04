حزب تيار ليبيا للجميع: لو كان القضاء متعافيًا لذهبنا للانتخابات في 24 ديسمبر

قال رئيس المكتب السياسي لحزب “تيار ليبيا للجميع” فتحي البعجة: “ليس الجيش فقط يدعم الاحتجاجات، بل إن الكثير من القوى السياسية تدعم المظاهرات ولها نفس الرؤى تقريبًا”.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية له أضاف فيها : “بصفة عامة، البيانات لا تنظر للحقيقة، بما فيها الجيش، لأنها بيانات لم تخرج جميعها عن التأكيد على ضرورة الحوار، لكن جميع الأحزاب والقوى تتجاهل مسألة في غاية الأهمية، وهي القضاء، النظام القضائي كان منذ البداية تحت سلطة القذافي، ثم تمت محاربته من قبل جماعات الإسلام السياسي، وحدثت اعتداءات على القضاة، لأنه لو كان القضاء متعافيًا لذهبنا للانتخابات في 24 ديسمبر