«شكشك»: لابد من تفعيل معالجة الصعوبات بالمركز الوطني للقلب بتاجوراء

اجتمع خالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة، مع رمضان أبوجناح، نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ووزير الصحة المكلف، والمسؤولين بجهاز الإمداد الطبي ومدير عام المركز الوطني للقلب وبحضور مديري الإدارات المختصة بالديوان .

وبحسب بيان ديوان المحاسبة، فإن اللقاء تمحور حول تفعيل العمل ومعالجة الصعوبات والمشاكل المتعلقة بالمركز الوطني للقلب تاجوراء للوصول إلى تقديم أفضل الخدمات للمرضى، من خلال معالجة المختنقات الأساسية التي تواجه المركز وأهمها غياب المخصصات المالية والحاجة الماسة إلى الأدوية التخصيصية وإلى بعض الأجهزة التخصصية كجهاز القلب الصناعي وجهاز تنظيف الجدار الداخلي للقلب، بالإضافة إلى محطات التحلية واستكمال تنفيذ المطابخ وأماكن تجهيز الإعاشة .

وخلص الاجتماع إلى التنسيق بين وزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي لتوفير الأجهزة والمعدات المطلوبة، ومواصلة عقد الاجتماعات التنسيقية بين وزارة الصحة والمالية وديوان المحاسبة وذلك لمعالجة الإشكاليات التي تواجه عمل المركز .

وأكد الاجتماع أيضا، على حصر العقود المبرمة بين وزارة الصحة والشركات المنفذة لمستشفى القلب تاجوراء مع إعادة تقييم المشروعات، والعمل على عقد اجتماع بين المسؤولين بمركز القلب ببنغازي لمعالجة مايواجه المركز من صعوبات ومشاكل مماثلة، والتنسيق العاجل لعقد اجتماع لمناقشة حساب الطوارئ والمبالغ المودعة بحساب جهاز الإمداد الطبي .