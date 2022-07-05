حمودة: تم الاتفاق مع (إيني) لتقليص التصدير لاستخدامه في الاستهلاك المحلي

العنوان – طرابلس

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد حمودة، إنه تم الاتفاق مع شركة إيني لتقليص التصدير بنسبة 25% لاستخدامها في الاستهلاك المحلي.

وأضاف حمودة في مؤتمر صحفي أن استهلاك الكهرباء وصل إلى 9000 الآف ميغاوات بزيادة حوالي 1200 ميغاوات عن العام الماضي.

وأشار إلى أن الوقود متوفر بالكميات المطلوبة وما نشاهده من ازدحام في بعض الأوقات متعلق ببعض العوامل الطارئة مثل انقطاع الكهرباء والظروف الأمنية وغلق الطرقات.

وأفاد حمودة أن أغلب محطات الكهرباء تحتاج إلى صيانة شاملة وهناك بعض المحطات لم تخضع لأعمال الصيانة منذ أكثر من 15 سنة وقد خصصت الحكومة مليار دينار للشركة لإجراء الصيانات اللازمة .

وأكد المتحدث، بدء التشغيل التجريبي للوحدة الأولى لمحطة غرب طرابلس ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجريبي للمحطات الأخرى اليومين القادمين.

ولفت حمودة إلى أن توقف إمدادات الغاز للمحطات أدى إلى فقدان قرابة 600 ميغاوات، مشيرًا إلى أن حالات إشعال النيران من قبل المتظاهرين تسبب أيضا في تأخر إمداد محطات الوقود.

وأكد ، أن الانتخابات هي الوسيلة التي يطالب بها الشعب لاختيار من يمثله وليس من خلال تقاسم السلطة من قبل محتكري المشهد السياسي.

وأشار حمودة إلى أهمية الوصول إلى الانتخابات والدستور احتراما لإرادة الشعب و تجنبًا لأي محاولات لإعادة شبح الحروب.

وذكر المتحدث أنه بمجرد الوصول للانتخابات ستكون حكومة الوحدة الوطنية أول من تباشر بتسليم السلطة ولن تقبل بأن تكون جزءاً من لعبة التمديد للأجسام القائمة.

وأوضح حمودة أن للشعب الليبي حق في تقرير مصيره بنفسه ولا يمكن لأي شخص أو جهة سلب هذا الحق والاستفراد به.