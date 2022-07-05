الحداد يفتتح مقر جهاز التصنيع العسكري بطرابلس

افتتح رئيس الأركان العامة بالمنطقة الغربية الفريق أول ركن ” محمد الحداد “، رفقة مدير مكتب وزير الدفاع العميد ” جبريل إشتيوي “، مقر جهاز التصنيع العسكري بالعاصمة طرابلس، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والتطوير، في احتفالية الذكرى 44 لتأسيس الجهاز (1978-2022)م.

وكان في استقباله مدير جهاز التصنيع العسكري عميد دكتور مهندس ” عبد الحميد الطوير ” ، ومدراء الإدارات والمجمّعات، ورؤساء الأقسام بالمركز.

كما تجوّل رئيس الأركان العامة بين الإدارات العامة، والأقسام النوعية بالجهاز، واستمع لشروح من قِبل مدراء الإدارات لتوضيح سير العمل بالجهاز.

وعُقِد بصالة الاجتماعات اجتماع عام، تخلّله عرض مرئي للموقف الحالي لجهاز التصنيع من قِبل مدير جهاز التصنيع العسكري.

كما ثمّن الفريق أول ركن محمد الحداد، في كلمته على الجهود المبذولة للمحافظة على هذا المرفق ومكونات الجهاز من مصانع ومراكز، وحثّ المنتسبين على بدل المزيد من الجهد، والتحلي بالوطنية، وإنكار الذات، للوصول بليبيا إلى بر الأمان.