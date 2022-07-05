في اتصال هاتفي.. المنفي والسيسي يتمسكان بإجراء الانتخابات الليبية وخروج المرتزقة

تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الإثنين، اتصالا هاتفيًا من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بحثا خلاله تطورات الوضع السياسي في ليبيا.

وبحسب بيان الرئاسة المصرية الرئاسة المصرية، فإن المنفي عبر عن خالص التقدير لمساندة مصر لبلاده امتداداً للعلاقات الأخوية، مثمنًا الجهود الحثيثة للرئيس السيسي في دعم ليبيا، خاصةً عن طريق المساهمة في استعادة المؤسسات الوطنية، وتوحيد الجيش الوطني الليبي، فضلا عن الدور الحيوي لمصر في نقل تجربتها التنموية إلى ليبيا.

وأوضح بيان الرئاسة المصرية، أن السيسي أكد أن مصر لم ولن تدخر جهداً في دعم ليبيا بهدف إجراء المصالحة الوطنية ولم الشمل، مشددًا على ضرورة البعد عن أي تجاذبات سياسية واستعداد بلاده لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لليبيا.

ولفت بيان الرئاسة المصرية، إلى أن الاتصال شهد التوافق بشأن ضرورة أن يكون حل الأزمة الليبية نابعاً من الليبيين أنفسهم، وأن إجراء الانتخابات هو السبيل الوحيد لتسوية الوضع الحالي.

وأكد بيان الرئاسة المصرية، أن السيسي والمنفي أكدا ضرورة إخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضـي الليبية؛ لضمان تنفيذ أية تسوية سياسية.