سميو: الموجة الخامسة لكورونا دخلت ليبيا.. وهناك عزوف من المواطنين عن إجراء المسوحات

قال مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض ” عبد الباسط سميو ” إنه من المتوقع أن الموجة الخامسة دخلت إلى ليبيا بشكل فعلي، وذلك بعد انتشارها في جميع دول العالم منذ أكثر من شهرين، مضيفا أنها بدأت فعليا في الظهور تزامنا مع المتحورات المتكونة بعد متحور “أوميكرون”.

وأضاف سميو، في تصريحات صحفية، أنه تم رصد انتشار أعراض لفايروس كورونا، من التهابات في الجهاز التنفسي، ولكن بشكل “خفيف”، وهذه من إحدى أعراض الإصابة بمتحور الموجة الخامسة، وفق قوله.

كما أوضح مدير إدارة التطعيمات، أن الأعراض المرضية المنتشرة في الوقت الحالي “غير قوية” لذا فإن الإقبال على إجراء المسحة ليس كبيرا، موضحا أن الإقبال على أخذ التطعيم يتناسب طرديا مع الزيادة المرضية لدى المواطنين.

وأكد مدير الإدارة، أن الجرعات ضد كورونا لا زالت متوفرة في المخازن، ومن المتوقع وصول كميات أخرى المدة القادمة، مشيرا إلى أنه يوجد نحو 2 مليون جرعة من طُعم “سينوفارم” الصيني في مخازن المركز.