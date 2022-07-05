الشركسي: الحل الأخير للشارع الليبي هو إعلان حالة العصيان المدني

اعتبر عضو ملتقى الحوار الليبي ” أحمد الشركسي ” أن الحل الأخير للشارع الليبي هو إعلان حالة العصيان المدني.

ورأى الشركسي في تصريحات صحفية أن العصيان سيكون حلا في حال عدم استجابة الأجسام السياسية لمطالب الناس، لا سيما إجراء الانتخابات.

كما أضاف إن العصيان المدني قد يحمل نتائج إيجابية، شريطة عدم استثماره من قِبَل الأطراف ذات المصالح، مؤكدا أن الشارع الليبي يمكنه التحرك في جميع أنحاء ليبيا، وتجاوز محاولات الترهيب والترويع التي قامت بها مليشيات الدبيبة في العاصمة.. وفقآ لقوله .