بلدي مصراتة: الالتزام بقواعد الحراك السلمي يعكس ثقافة الأمم والمجتمعات

أدان المجلس البلدي مصراتة خروج المظاهرات عن إطار السلمية وتجاوزها حرية الرأي والتعبير.

كما انتقد المجلس، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، السلوكيات العبثية للتعبير عن الرأي، وأكد أنها سلوكيات لا تقبلهـا الأخلاق والقوانين، مضيفًا أن : “ثقافـة الاحتجاج بإشعال النيران، وإطلاق الشعارات حولها، تعكس مفاهيم بائدة، وطقوساً ترفضها القيم النبيلة”.

ولفت بلدي مصراتة إلى أن حرية الرأي والتعبير حق دستوري ولكنه مشـروط بالتزام القوانین والتشريعات وعدم المـس بحرية الآخرين وكرامتهم، وأن الالتزام بقواعد الحراك السلمي يعكس ثقافة الأمم والمجتمعات.

محذرآ الشباب من الانجراف خلف دعاة الشغب والغوغائية، ومن الانجرار وراء كاذبات الأخبار التي تقتطع الحوادث من سياقاتها.

كما وصف المجلس نفسه بأنه “نـتـاج الديمقراطيـة” وبناء عليه لا يمكـن له السماح بحرف الديمقراطيـة عـن قواعـدها الصحيحة، مؤكدا ضرورة الانتشار الأمنـي لحماية المؤسسات والممتلكات والأرواح.