جبريل: حكومة الدبيبة تعود لـ«الجماعة الليبية المقاتلة» والإخوان المسلمين

حمل محمد جبريل، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الحركة الوطنية الليبية، حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، مسؤولية الأزمات في ليبيا.

وقال جبريل، في مقابلة مع قناة “العربية الحدث”: إن الأزمات تتحملها حكومة الدبيبة، لأنها هي «الحكومة المقاتلة» التي يعود أصلها إلى الجماعة الليبية المقاتلة وجماعة الإخوان المسلمين، اللتين هدفهما الاستيلاء على ليبيا، واستهداف مصر والإمارات والسعودية والدول العربية.

ولفت إلى أن حكومة الدبيبة تعمل إلى إحباط الليبيين وسحقهم لكي يرضوا بحكمها، لكنه راهن على وعي الشعب الليبي، مؤكدًا أن الأسجام السياسية هي المسؤولة عن الأزمات من البرلمان والمجلس الرئاسي والحكومة ومجلس الدولة وجميعهم لن يكونوا الدجاجة التي تبيض ذهبًا.

وشدد على أن جميعهم يريدون استمرار الأزمة الحالية، لأنها تمكنهم من النهب وتحقيق أهدافهم البعيدة، من خلال الاتفاق على نقطتين أساسيتين وهما عدم قيام حكم وطني وعدم قيام جيش وطني.

وتابع:” الأمر كله هو استهداف للجيش الوطني والقوى الوطنية، ويحاولون شيطنة أنصار النظام السابق، لأنهم يريدون خلق فتنة بين الجيش وأنصار النظام السابق”.