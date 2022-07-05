بوقعيقيص: أتوقع أن يصب التنافس بين الدبيبة وباشاغا في صالح النواب والدولة

توقعت عضو ملتقى الحوار السياسي ” آمال بوقعيقيص ” أن يصب التنافس الإعلامي بين عبدالحميد الدبيبة وفتحي باشاغا، بشأن قدرتهما على إجراء الانتخابات، في صالح مجلسي النواب والدولة.

وقال بوقعيقيص في تصريحات صحفية: إن البعض في القنوات والمواقع الإعلامية بدأ يتحدث ويحلل قدرات الرجلين على إجراء الاستحقاق، وما يملكان من عوامل وإمكانيات تدعم الخطة التي يتبناها كل واحد منهما في هذا الصدد.

كما أضافت، أن هناك من يتناسى مسؤولية المجلسين الفعلية عن تمديد عمر الأزمة الراهنة بإخفاقهما المستمر في التوصل إلى توافق حول قاعدة دستورية.

وأردفت بوقعيقيص: “برغم ضخامة الآلة الإعلامية التي تروج لمخططات رئيسي الحكومتين، فإن الأمر لم ينطل على الشريحة الأوسع في الشارع الليبي التي انصرفت إلى تدبر شؤونها الخاصة؛ لقناعتها بأن الانتخابات لن تكون قريبة؛ نظرًا إلى أن غالبية الأطراف والوجوه الموجودة في المشهد لا تريد الانتخابات”.