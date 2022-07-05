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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 05 يوليو 2022

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 05 يوليو 2022.
ووفقا للملخص العام للنشرة تبقى درجات الحرارة معتدلة هذا اليوم على اغلب مناطق ليبيا مع رطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب مع ظهور شبورة مائية أخر الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الساحل.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد على الدواخل إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-34)مْ على المناطق الساحلية, ومابين (35-39)مْ على مناطق الدواخل وتسجل ارتفاع طفيف خلال اليومين القادمين وتتراجع بداية من يوم الجمعة.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد–مراده:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية غربية إلي شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا علي بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29-34) مْ علي مناطق الجبل الأخضر والساحل, ومابين (36-39) مْ علي الدواخل.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-43) مْ.

الواحات- السرير- تازربو – الكفرة:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37 -39) مْ.

مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:18)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:04).

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏F-270-002 المدن الليبية التنبو 2022 2022-07-05 الجوية الثلاثاء طقسيو الغد التنبوات الجوية الحرارة (م) طقس اليوم السماء السماء السماء 34 الحرارة الحرارة الصغرى (م(الیوم) (م(الیوم) المدينة 33 41 25 24 زواره لى 25 زليتن 39 38 26 25 25 25 24 السما 24 السما صافية إلى قليلة صافية 1 قليلة 34 السما 30 30 22 19 20 السماء 22 19 19 شحات 39 السحب السحب طبرق السماء 28 27 28 27 39 39 39 غدامس اوباری صافية مرزق 26 27 26 جالو‏'‏

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