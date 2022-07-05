أحوال الطقس اليوم: استمرار اعتدال الأجواء في معظم المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء درجات الحرارة معتدلة اليوم الثلاثاء على معظم مناطق البلاد.

وسجلت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، معدلات رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، مع ظهور شبورة مائية آخر الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الساحل، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، تتحول غدا على الدواخل إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 35 و39 درجة مئوية على مناطق الدواخل، وتسجل ارتفاعا طفيفا خلال اليومين المقبلين، وتتراجع بداية من يوم الجمعة.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا علي بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و34 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر والساحل، وبين 36 و39 درجة مئوية على الدواخل.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و43 درجة مئوية.