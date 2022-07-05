الارصاد: ارتفاع درجات الحرارة يومي الاربعاء والخميس ..وهذه توقعات اجواء العيد

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الثلاثاء 05/ 07 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن درجات الحرارة تكون معتدلة هذا اليوم على أغلب مناطق ليبيا مع رطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية، حيث تتراوح مابين (29–34)مْ على الساحل والجبل الأخضر, وعلى الدواخل مابين(36-39)مْ, بينما تكون على مناطق الجنوب مابين (37-43)مْ.

ويستمر هذا الاعتدال على معظم مناطق ليبيا مع ارتفاع بسيط اليومين القادمين (الاربعاء والخميس) على بعض المناطق الغربية خاصة الدواخل.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تتراجع مجدداً بداية من يوم الجمعة حيث تشير التوقعات إلى أجواء معتدلة أيام عيد الاضحى المبارك (السبت-الأحد والثلاثاء).

والله أعلــــــــــــــــــــــــم.