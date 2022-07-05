بويصير: الملكية الدستورية هي ما نحتاجه اليوم

أكد محمد بويصير المقاول الأمريكي ذو الأصول الليبية، أن “الملكية الدستورية هي ما نحتاجه اليوم موضوعيا”.

وكتب بويصير قائلًا عبر حسابه على فيسبوك: “رغم أنى ابن أسرة عارضت العهد الملكي، فإن “الملكية الدستورية” هي ما نحتاجه اليوم موضوعيا، لأنها توفر ظروف ممارسة حياة سياسية سلمية”

وقال إن “ليبيا لن تخرج من أزمتها؛ إلا إذا تحول الصراع بين الأطراف المختلفة ليصبح سجالا سلميا للحصول على أصوات الناس، وأن يصبح التداول للسلطة سلميا القاعدة التى يمارس بها الليبيون السياسة”.

وتابع؛ “وهذا لا يمكن أن يحدث إلا إذا صار حاكم البلاد صاحب السيادة، خارج دائرة الصراع السياسي، دوره الحفاظ على النظام السياسي، ملجأ للجميع، ومرجعية دستورية، لا يعين الوزارات ولا يقيلها بل يحمي اختيارات الشعب ويحتفي بها ، لا يصدر القوانين ولا يرسم السياسات بل يقبل بما يسنه الشعب ويرسمه”.

وختم موضحًا وهو “لا يمكن أن يكون نتاج انتخابات، ولا أن يدخل الانتخابات، لأن ذلك سيدفعه مضطرا لدخول العملية السياسية، ويصبح له أعداء وحلفاء، وهذا يقوض دوره فى أن يكون ملجأ للجميع”.