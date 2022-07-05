سهيل الغرياني: استقبلنا أكثر من ربع مليون طلب فتوى في 6 شهور فقط

أعلن سهيل الغرياني، نجل المفتي المعزول الصادق الغرياني، أنهم استقبلوا في دار الإفتاء التي يديرها والده خلال النصف الأول من عام 2022؛ 138.313 فتوى عبر الهاتف والتطبيق وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، فيما لم يتمكنوا من الرد على 118.326 فتوى بسبب محدودية الكادر الوظيفي، ليصبح إجمالي الفتاوى التي وصلت لهم خلال تلك الفترة 256.639 فتوى.

وقام “نجل الغرياني”؛ عبر حسابه على فيسبوك، بإعادة نشر صورة ضوئية من دار الإفتاء، والتي رصدت في “تقرير مفصل” طلبات الفتاوى التي تقدم بها العديد من المواطنين خلال الـ 6 أشهر الماضية عبر وسائل الاتصال والتواصل الخاصة بهم.

ورصد التقرير ، أنه تم طلب 61.551 فتوى عبر الاتصال بالهاتف، فيما تقدم 34.222 شخًا بطلب فتوى عبر تطبيق الدار، أما حساب الفيسبوك وتويتر الخاص بهم استقبل 42.540 فتوى.

وختم تقرير الإفتاء، مبينًا أنه نظرًا لمحدودية الكادر الوظيفي، فلم يتم الرد على 118.326 اتصالا عبر رقمهم المجاني لطلب الاستفسار عن الفتاوى.