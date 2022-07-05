وزارة الداخلية: ضبط 26 شخص مطلوب أمنيا في زليتن

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ضبط 26 شخص مطلوب على ذمة قضايا ومحاضر مفتوحة وشكاوى مقدمة لدى مراكز الشرطة في زليتن.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن الدوريات التابعة لقسم البحث الجنائي بمديرية أمن زليتن قامت بالتعاون مع الدوريات للإدارة العامة للدعم المركزي فرع زليتن بتفعيل نقاط استيقاف ليلية بعدة مناطق داخل المدينة.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم ضبط 26 مطلوبا على ذمة قضايا ومحاضر مفتوحة وشكاوى مقدمة لدى مراكز الشرطة، كما تم ضبط المركبات المخالفة التي لا تحمل لوحات معدنية معتمة الزجاج واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.