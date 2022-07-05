بلدي مصراتة: حق حرية الرأي والتعبير حق دستوري مشروط

العنوان – مصراتة

أكد المجلس البلدي مصراتة أن حق حرية الرأي والتعبير حق دستوري مشروط، بما لا يتعـارض مـع القـوانين والتشريعات النافذة، ولا يمـس حـريــة وكرامـة الآخـرين.

وشدد المجلس البلدي في بيان له أن الالتزام بقواعد وأعراف الحراك السلمي أمر يعرفه الجميع يعكس مدى رقي ثقافة الأمم والمجتمعات.

وحـذر المجلس الذين يعملون عـلى تشـويه الشباب بأفعالهم الغوغائية وبالتحريض المظلل بهدف إخراج حرية الرأي والتعبير من السلمية الحضارية إلى نشـر الفوضى في المدينة.

وطالب المجلس البلدي أبناء المدينة إلى عدم الانجرار وراء الأخبار المفبركة، وقطع الحوادث عن سياقها وأسبابها ومسبباتها.

وقال المجلس :”نحن نتاج الديمقراطية ودعاتها، ولا يمكن بحال من الأحوال أن نسـمح بأن تنحرف الديمقراطية عن قواعدها”.

وأكد أن الانتشـار الأمني هو لحماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة وضمان سلامة وأمان الجميع.

وكان متظاهرين قاموا الجمعة الماضية باقتحام مقر المجلس البلدي مصراتة احتجاجًا على سوء الأوضاع المعيشية والمطالبة بإجراء الانتخابات في أسرع وقت.