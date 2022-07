الشركسي لـ المنقوش: كفّوا عن قلب الحقائق واستخدام الناس

ليبيا – علق عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي على تصريح وزيرة الخارجية بحكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش بشأن المظاهرات والاحتجاجات.

الشركسي قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “لستِ وزيرة خارجية، اليوم أنتِ تشاركين الدبيبة اغتصاب السلطة بعد انتهاء مدتكم القانونية التي منحناها لكم ضمن خارطة الطريق”.

وأضاف: “خروج الناس كان على كل الاجسام التنفيذية والتشريعية والاستشارية بما فيها أنتِ وحكومتك منتهية الولاية، الظالم عادةً لا يرفع صوت الضحية، كفوا عن قلب الحقائق واستخدام الناس واحترموا أنفسكم”.

