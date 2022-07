البكوش: المواقف الدولية ترى بأن الاحتجاجات ستدفع المسار السياسي للأمام

ليبيا – قال المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش إن المواقف الدولية ترى من خلف الكواليس أن الاحتجاجات هي البلسم الذي سيسهل العملية السياسية في ليبيا، ويدفع بالمسار السياسي للأمام؛ لأن المجلسين لن يقوموا بشيء يخرجهما من المشهد، وعلى هذا الأساس هناك بارقة خير قد يستفيد منها المجتمع الدولي والمهم أنه سيستفيد منها الليبيون.

البكوش أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “فبراير” الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه بشأن السيناريوهات الأممية المحتملة إلى أنه يحذر دائماً من الحديث عن المجتمع الدولي كأنه دولة واحدة فكل طرف في المجتمع الدولي والاقليمي يلعب بمقاربة تأخذ بعين الاعتبار مصالحه الذاتية، المصريون لديهم سيناريوهات أخرى، والفرنسيون سيتماهون مع المصريين والسيناريوهات تعتمد على ماذا يجري في الشارع وكيف يمكن تطوير الحراك لخطط عملية ومقترحات يمكن المجتمع الدولي التحرك على اساسها.

وتابع: “أعتقد ان الجميع بدأ يتحمس للخروج والراحة التي استمتع بها الليبيين في التعليق على الشأن السياسي، كسر بذلك الجدار والخروج للشارع أثر في الوضع السياسي، ليس في الداخل فقط بل حتى دوليًا وننتظر أن يتحول الحراك لمنظم وخالٍ من العنف؛ لأنه سيعطي ذريعة للآخرين ليستخدموا العنف ويصفوه أنه حراك مصلحي”.

أما فيما يتعلق بتصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وتعامله مع الوضع فوصف تصريحاته بـ”السخيفة والبالية والمبتذلة”، مضيفًا “الخضر هم الوحيدون الذين ينقطع عنهم الكهرباء، ولا يوجد خدمات وانتخابات وهم الوحيدين المنزعجين من الجمود السياسي. الناس فدت وليس فقط عقيلة من يتهم الذين خرجوا بل أعضاء في مجلس الدولة سمعتهم يقولون نفس التصريحات”.

وفي الختام تساءل: “السؤال محوري لكل من عقيلة وحفتر وصوان، هل الموجة ستمر ولن نعود لما كنا عليه أم الوضع باقٍ على ما هو عليه؟ بكل تأكيد إذا توقف الحراك سيعود الوضع كالسابق”. بحسب تعبيره.

