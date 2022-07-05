الموجة الخامسة من كورونا تدخل إلى ليبيا بشكل فعلي

اكد عماد نجومة مدير مكتب الأعلام بالمركز الوطني لمكافحة الامراض لبوابة أفريقيا، على ماجاء في تصريح مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض ” عبد الباسط سميو ” إنه من المتوقع أن الموجة الخامسة دخلت إلى ليبيا بشكل فعلي، وذلك بعد انتشارها في جميع دول العالم منذ أكثر من شهرين، مؤكدا أنها بدأت فعليا في الظهور تزامنا مع المتحورات المتكونة بعد متحور “أوميكرون”.

وأضاف عماد أن مؤشر الزيادة في الحالات الذي يرصده المركز بين ارتفاع وانخفاض معولين على أهمية اخد جرعات التطعيم واهميتها في حماية المواطنين من عذا الفايروس وأن المركز يمتلك حوالي 2 مليون جرعة من طُعم “سينوفارم” الصيني في مخازن المركز.

وأكد بأن المركز الوطني يقوم في هذه الأيام بحملة توعية لأهمية اخد اللقاح بالمنطقة الشرقية كاملة يقودها مختصين بالمركز على أن يتم مسح بقية المدن والمناطق في ليبيا وبذلك نكون قد شملنا كافة التراب الليبي .