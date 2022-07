تقارير إخبارية تواكب تطورات تنامي الهجرة غير الشرعية وارتباطه بليبيا

ليبيا- واكبت 4 تقارير إخبارية تطورات تنامي الهجرة غير الشرعية من دول إفريقيا مرورًا بالشواطئ الليبية حتى الوصول منها عبر البحر الأبيض المتوسط لأوروبا.

التقارير التي نشرتها صحيفة “بي أم نيوز” النيجيرية الناطقة بالإنجليزية والأقسام الإخبارية الإنجليزية بمجلة العربي الجديد القطرية ووكالتا أنباء “شينخوا” الصينية “أنسا” الإيطالية وتابعتها وترجمت أبرز مضامينها صحيفة المرصد، وصفت الطريق البادئ بنيجيريا والمنتهي في العاصمة طرابلس بالمركزي للهجرة غير الشرعية.

وأضافت التقارير: إن ليبيا بالنسبة للنيجيريين بوابة البحر الأبيض المتوسط الواعدة بالاملاذ الآمن في أوروبا، في وقت مات فيه الكثير من المهاجرين غير الشرعيين في الصحراء أو في المياه ومنهم من تم بيعهم للعبودية وقسم أخير عاد طواعية إلى نيجيريا بعد خوض أعنف تجربة في حياتهم.

وتطرقت التقارير لسوق العبيد في ليبيا حيث يتم تعذيب مئات الشباب الأفارقة من المهاجرين غير الشرعييين المتجهين لأوروبا مع تعرضهم لتجربة رحلة الصحراء الانتحارية، عبر وضعهم في شاحنات صغيرة على شكل مجموعات من 30 أو 20 ومنهم من يسقط في الطريق ويتم العثور عليه متعفنًا في مدينة القطرون.

ووفقًا للتقارير تمثل الطريق الرابطة بين مدينتي القطرون وسبها موطنًا للخاطفين؛ حيث يتم اختطاف العديد من المهاجرين غير الشرعيين من عشرات البلدان بما فيها نيجيريا وغانا وغامبيا وبيعهم للعمل من دون مقابل بمبالغ تترواح بين الـ200 والـ500 دولار، وإجبارهم على الانضمام للميليشيات المسلحة أو التعرض للقتل.

وأضافت التقارير: إن من يقع من هؤلاء بأيادي المهربين يواجهون سوء التغذية والاعتداءات الجنسية والقتل مع إرغام النساء على الزواج من قطاع طرق أو إرهابيين أو بيعهن على شكل رقيق جنس لأصحاب بيوت الدعارة مع اغتصاب العديد منهن مرارًا وتكرارًا.

وتابعت التقارير: إن من يملك الحظ في المهاجرين غير الشرعيين هو الذي يتمكن ذووه من إرسال الفدية لأمراء الاختطاف وتترواح بين الـ500 ألف والمليون نيرة نيجيرية أي قرابة الـ1200 إلى الـ2400 دولار. مشيرة إلى أن الحل يتمثل في توفير فرص العمل للشباب وخلق التنمية لوقف كل ذلك.

وتطرقت التقارير إلى توثيق منظمات حقوق الإنسان لانتهاكات جسيمة لحقوق المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا من قبل جهات حكومية وغيرها، مشيرة في سياق ذي صلة إلى ما أفادت به منظمة الهجرة الدولية في الـ4 من يوليو الجاري حول إعادة 633 من هؤلاء للبلاد بعد إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط.

ووفقًا للمنظمة، فإن الفترة الممتدة بين أيام الـ26 من يونيو الماضي والـ2 من يوليو الجاري شهد إنزال هؤلاء على الشواطئ الليبية، فيما بينت التقارير في سياق متصل وصول ما لا يقل عن 95 من المهاجرين غير الشرعيين من مختلف البلدان الإفريقية وسوريا وهم ضحايا تعذيب والانتهاكات الخطيرة إلى إيطاليا.

وأوضحت التقارير أن هؤلاء وصلوا من معسكرات الاعتقال في ليبيا إلى روما في الـ30 من يوينو الماضي، في إطار عملية إجلاء تم الترتيب لها وعلى متن طائرة تابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، مبينة أن جانبًا منهم وقعوا فريسة للاتجار بالبشر ومنهم من يعاني من ظروف صحية خطيرة.

وتابعت التقارير: إن الواصلين إلى إيطاليا من عدة دول إفريقية بما فيها جنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا والصومال والكاميرون، فضلًا عن سوريا ناقلة عن “لويجي فيغنالي” المدير العام لسياسات الهجرة بالخارجية الإيطالية قوله: إن الأخيرة تقف على خط المواجهة لتحرير اللاجئين من معسكرات الاعتقال في ليبيا.

ونقلت التقارير عن “فرانشيسكا فيراندينو” رئيسة قسم الحريات المدنية والهجرة بالداخلية الإيطالية تأكيدها أن الممرات الإنسانية من ليبيا تمثل إستجابة ملموسة لاحتياجات اللاجئين المعرضين للخطر بشكل خاص في سياق أزمة مطولة ما زال اهتمام المؤسسات بها مرتفعًا.

