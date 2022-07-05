بن شرادة: أمريكا قد تتمكن من فرض رؤيتها لإدارة الموارد النفطية في ليبيا

أكد عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة، أنه لا يستبعد أن تتمكن الولايات المتحدة من فرض رؤيتها لإدارة الموارد النفطية في ليبيا، نظراً لما تتلقاه من دعم دولي وإقليمي.

وقال بن شرادة، في تصريحات نقلتها صحيفة «الشرق الأوسط»: “استبعد أن تتم شرعنة الأمر عبر بوابة مجلس الأمن، لأن واشنطن ستتوقع، اصطداماً مبكراً بـ(فيتو) روسي وصيني، فالأمر ليس كما يقول السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند مجرد مقترح، قد يقبله الشعب الليبي أو يرفضه، فالجميع يرصد توافق دول أوروبية وأخرى بالمنطقة للأسف مع هذا المقترح”.

وأضاف “واشنطن هي من ستختار قيادات اللجنة التي ستكلف بتنفيذ الآلية، وبالتالي سيكون هؤلاء موالين لها وليس للبلاد، والشارع يفهم ويعي ذلك جيداً، ولذلك يستنكره ويرفضه، وهناك حلولاً كثيرة بديلة عن هذا المخطط، من بينها دعم الاتفاق الليبي – الليبي، الذي أفرز حكومة قادرة على بسط سيادتها على عموم البلاد، ما يؤهلها على إجراء الانتخابات -في إشارة إلى حكومة باشاغا-“.

وتابع “رغبة واشنطن وحلفائها في الاحتفاظ بالسيطرة على المؤسسات المالية السيادية الثلاث، وهي المصرف المركزي ومؤسستي النفط والاستثمار، بعيداً عن كل ما يحدث من صراعات، قد تم الكشف عنه بوضوح عبر حديث نورلاند، الذي قال إنه: «يمكن إتمام انتخابات في ظل وجود حكومتين»”.