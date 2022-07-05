وزارة المالية تعلن بالأرقام الإيرادات والنفقات خلال النصف الأول من العام

أعلنت وزارة المالية بيانات الإيرادات المحققة، والإنفاق الحكومي للجهات العامة، خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2022

وأكدت وزارة المالية أن إجمالي الموارد المالية العامة بلغ 56,546,964,453 دينار حققت الإيرادت النفطية منها 54,563,827,218 دينار فيما حققت الإيرادات السيادية الأخرى 1,170,716,623 ديناروكذلك بواقي أرصدة حسابات سنوات سابقة “مخصصات مالية لم تنفذ” 812,420,549 دينار.

وبينت وزارة المالية أن قيمة نفقات الجهات العامة 36,333,362,658 دينار منها 55.8%على الباب الأول “المرتبات وما في حكمها و8.7% على الباب الثاني “نفقات التسيير والتجهيز والتشغيل و خصص 0.3% على الباب الثالث “مشروعات وبرامج التنمية” فيما أنفق 35.2% من الدخل على الباب الرابع “الدعم”.