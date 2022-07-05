الدبيبة: الشعب هو من يقرر مصيره ولا يمكن الاستفراد بالقرار السياسي

العنوان – طرابلس

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة ، إن الشعب هو من يقرر مصيره ولا يمكن لأي جهة أن تستفرد بالقرار السياسي.

وأضاف الدبيبة خلال اجتماع مجلس الوزراء :”نريد لهذه المرحلة الانتقالية أن تكون الأخيرة بالنسبة للشعب”.

وأشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى أن خروج الناس في مظاهرات للمطالبة بحقهم في الانتخابات أمر لا خلاف عليه

وذكر الدبيبة أن حل الحكومة وعدم اعتماد ميزانية لها وإغلاق النفط هو ضغط عليها لاستفراد أشخاص بعينهم بالسلطة.

وقال :”لا يمكن أن نقبل إدارة المشهد من طرف سياسي معين كما أننا لن ندخل في لعبة التمديد لعدة سنوات”.

ولفت رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى أنهم رفضوا أي مناورة سياسية لتقسيم السلطة بين أفراد أو أحزاب سياسية.