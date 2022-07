الشريف: اهتمام الدبلوماسية الأمريكية منصب على كيفية الهيمنة على ملف إدارة العوائد النفطية

ليبيا- قال عضو مجلس النواب إسماعيل الشريف إن الدبلوماسية الأميركية لا تهتم كثيرًا بالصراع القائم في ليبيا، لكن اهتمامها منصبّ على كيفية الهيمنة على ملف إدارة العوائد النفطية، وهو ما يرسخ الاعتقاد بأنها تتعمد إطالة أمد الأزمة.

الشريف وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء، استبعد إمكانية تطبيق مقترح مبعوث الولايات المتحدة وسفيرها في ليبيا ريتشارد نورلاند لإدارة النفط.

وأضاف الشريف: “فرض أي وصاية دولية على النفط سيواجه بالرفض الشعبي، كونه يمس سيادة البلاد”.

ولفت الشريف إلى ما سماه “حالة توافق” أبدتها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للملف الليبي، ستيفاني ويليامز، مع مقترح نورلاند، بزعم أن هذا المقترح سيحد من شهية المتصارعين على السلطة ما يمهد لإجراء الانتخابات.

