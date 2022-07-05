البحباح: من يتحكم في كل ليبيا بعد دول الغرب هي المليشيات

تساءل الأمين العام للحزب الديمقراطي مصطفى البحباح قائلًا: هل من يسيطر على ليبيا عسكريًا ويتحكم في مواردها المالية هم مجلس النواب ومجلس الدولة والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والقبائل ودار الافتاء؟.

البحباح اعتبر في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن من يتحكم في كل ليبيا بعد دول الغرب هي المليشيات شرقًا وغربًا وجنوبًا، حسب قوله.

وأضاف: “سواء سميت جيشًا أو شرطة أو دعم استقرار أو دعم الدستور أو بأي اسم سميتموها، فهي مليشيات لا تطيع ولا تخاف إلا الأجنبي” على حد زعمه.