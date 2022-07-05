المالية تعلن مصرفات مجالس النواب والدولة والرئاسي خلال النصف الأول من العام

أعلنت وزارة المالية أن التحويلات المالية لتغطية نفقات الباب الأول “المرتبات” لمجلس النواب والجهات التابعة له خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2022 بلغت 344.026.796 دينار وهو ما يمثل 1.70% من إجمالي نفقات الباب الأول فيما بلغت التحويلات المخصصة لمجلس الدولة من نفس الباب 7و732.953 بنسبة 0.04% وقدرت التحويلات المخصصة للمجلس الرئاسي والجهات التابعة له من الباب الأول بـ 199.689.444 بنسبة 0.99%.

وبلغت التحويلات المالية لتعطية نفقات مجلس النواب والجهات التابعة له من الباب الثاني “المصروفا العمومية التسييرية” 107.363.248 دينار وبلغت التحويلات المخصصة لمجلس الدولة من نفس الباب 17.500.001 دينار وبلغت التحويلات المخصصة للمجلس الرئاسي والجهات التابعة له 35.637.498 دينار