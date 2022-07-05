استطلاع: أسعار سلة الغذاء بليبيا تقفز 6.1% خلال الربع الأول

أظهر استطلاع للمبادرة المشتركة لمراقبة السوق الليبية، أن تكلفة سلة الحد الأدنى من سلة الغذاء قفزت بنسبة 6.1% في الربع الأول من العام الجاري، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة 7.4% في تكلفة المواد الغذائية ومواد النظافة.

وأورد الاستطلاع الذي نشر هذا الأسبوع الأصناف التي زادت أسعارها وهي: الطماطم بنسبة 10%، و«الكسكس» 6.3%، و الزيت النباتي 6.4%، والتونة المعلبة 9.6%، ومادة الدقيق11.7%.

وأضاف أن مؤشر الإرتفاع في مختلف السلع سجل إجمالا في مارس الماضي زيادة نسبتها 32.3%، مقارنة عما كانت عليه قبل الجائحة في مارس 2020.

توفر البنزين وأسعاره في المناطق الليبية

وبشأن بيع البنزين وإعادة تخزينه والتحديات المتعلقة بهما، كشف الاستطلاع الذي شمل 291 محطة وقود، أن 91% ممن استطلعت أراؤهم في الشرق والغرب أقروا بتوفر البنزين، بمتوسط سعر 0.15 دينار للتر خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، لكن في الجنوب تم الإبلاغ عن بعض الأسعار المرتفعة التي تراوحت بين 0.15 دينار، و 0.75دينار، ودينار واحد للتر.

– استطلاع شمل 33 مدينة: أزمة السيولة وراء انعدام ثقة الليبيين في وسائل الدفع الإلكتروني

– المالية: 56.5 مليار دينار إجمالي الإيرادات خلال 6 أشهر

– إنفاق 20.2 مليار دينار على المرتبات من يناير إلى يونيو 2022

– المالية: الإيرادات النفطية بلغت 54.5 مليار دينار خلال 6 أشهر

يشار إلى أن المبادرة المشتركة لمراقبة السوق الليبية تأسست في يونيو 2017، وتتلقى تمويلها من مكتب المساعدة الأمريكية للكوارث الخارجية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.