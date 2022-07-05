سميو يتوقع ظهور الموجة الخامسة من كورونا

العنوان – طرابلس

كشف مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط سميو أن الموجة الخامسة من كورونا قد تظهر فعليًا في ليبيا.

وأضاف سميو في تصريحات صحفية أن ظهور الموجة الخامسة تزامن مع المتحورات المتكونة بعد متحور “أوميكرون”.

وأشار مدير إدارة التطعيمات إلى أنه تم رصد انتشار أعراض الفيروس، كالتهابات الجهاز التنفسي.

وذكر سميو أن الأعراض حاليا غير قوية، وهو ما يفسّر ضعف الإقبال على إجراء المسحات.

ولفت إلى توفّر جرعات لقاح كورونا في المخازن، ومنها ٢ مليون جرعة “سينوفارم” الصيني، ومن المتوقع وصول كميات أخرى المدة المقبلة.