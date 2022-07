الأمين: يجب إزاحة مجلسي النواب والدولة ورحيل الحكومات جميعها وإجراء انتخابات برلمانية فقط

ليبيا – أكد الحبيب الأمين القيادي في مدينة مصراتة الموالي لتركيا على ضرورة إزاحة مجلسي النواب والدولة وبالتالي رحيل الحكومات جميعها وإجراء انتخابات برلمانية فقط.

الأمين قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن هذه هي المطلبية الأولوية والغاية المركزية لأي تظاهر مدني ووطني لأجل ليبيا وغير ذلك لن ينفخ عجلة لتدور ولا دولة مثقوبة. بحسب تعبيره.

