اليعقوبي: الدبيبة عرض عليّ 3 وزارات ورفضتها مقابل الانضمام لمشروعهم لإلغاء الانتخابات

انتقدت السيدة اليعقوبي، عضو مجلس النواب ولجنة الحوار السياسي، تصريحات عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة تسيير الأعمال منتهية الولاية، التي قال فيها إن “الأجسام السياسية التي أدارت البلد من 9 سنوات هي سبب الفوضى، والأجسام الحالية تستفرد بالمشهد السياسي”.

وقالت اليعقوبي، عبر حسابها بـ”تويتر”، موجهة حديثها باللهجة الليبية لـ “الدبيبة” في إطار تعليقها على تصريحاته الأخيرة، “من يوم منح الثقة للدبيبة وأنت وصغار خواتك ونساباتك تشتغلوا على البقاء”.

وتابعت؛ “أسأل أسامة الدبيبه والرشوة، و3 وزارت التي عرضها عليّا (ورفضتها) أخر إجتماع لـ 75 في جنيف نهاية شهر 6/2021 مقابل أن أنظم لهم في مشروعهم لإلغاء الانتخابات واستمرار حكم الدبيبات واللي ماعنده شاهد كذاب”.

وكان الدبيبة قد صرح أيضًا قائلًا: “لا نقبل بإدارة المشهد من جهة أو حزب أو مدينة، ورفضنا مناورات سياسية لتقاسم السلطة ورفعنا شعار “لا للتمديد”.