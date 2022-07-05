المالية تعلن مصروفات مجلس الوزراء خلال النصف الأول من العام

أعلنت وزارة المالية أن التحويلات المالية لتغطية نفقات الباب الأول “المرتبات” لمجلس الوزراء والجهات التابعة له 377.684.255 دينار بنسبة 1.86% من إجمالي نفقات الباب الأول فيما بلغت التحويلات المالية لوزارة الداخلية والجهات التابعة لها 2.173.940.219 ما يمثل نسبة 10.73% من إجمالي نفقات الباب الأول كما بلغت قيمة التحويلات المالية لوزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها 7.662.938.876 ما يشكل نسبة 37.81% من إجمالي نفقات الباب الأول كما بلغت التحويلات المالية المخصصة لوزارة الصحة 1.693.113.709 دينار ما يشكل نسبة 8.35% من إجمالي نفقات الباب الأول.

وأكدت وزارة المالية أن قيمة التحويلات المالية لتغطية نفقات الباب الثاني “المصروفات العمومية والتسييرية” لمجلس الوزراء والجهات التابعة له 186.633.981 دينار فيما بلغت مخصصات وزارة الداخلية والجهات التابعة لها 136.166.665 دينار وقدرت تحويلات وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها 78.916.664 دينار وقدرت التحويلات الخاصة بوزارة الصحة والجهات التابعة لها 539.038.837 دينار.