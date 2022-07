ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة عددًا من أعضاء مجلس النواب.

اللقاء تناول -بحسب الموقع الرسمي للمجلس- تطورات الأوضاع في كافة أنحاء البلاد.

