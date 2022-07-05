بليحق: البرلمان يرحب بأيّ تقارب يساعد في حل الأزمة السياسية

أكد المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أنّ وجود رئيس حكومة تسيير الأعمال منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة الحالي هو وجود غير شرعي.

بليحق وفي تصريحات صحفية، أوضح أن الدبيبة قدم طرحًا متناقضًا عندما طرح مسألة القوانين حول الانتخابات، وهو أول من قام بخرقها بتمسكه بالمنصب، كذلك خالف تعهده بعدم الترشح للرئاسة فترشح، وعندما دفع باتجاه إفشال الانتخابات.

ورحب بليحق بأيّ تقارب يساعد في حل الأزمة السياسية، انطلاقًا من زيارة عدد من النواب إلى تركيا في الأيام القادمة، كاشفًا عن إمكانية زيارة مسؤول تركي رفيع المستوى واللقاء مع فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية.

بليحق رأى أنّ خطوة اقتحام مقر البرلمان، أمر مرفوض تمامًا ولقي إدانة واسعة في الشارع الليبي، معتبرًا أن من قام بذلك، هم مجموعة لا تطالب بحقوق، إنما تندرج أفعالها ضمن أعمال العنف والتخريب، متهمًا جهات تقف خلف عملية الاقتحام، وبأن هناك إجراءات قانونية من قبل النائب العام لإجراء تحقيقات قد تثبت ذلك.