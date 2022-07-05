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ضبط 26 مطلوبًا على ذمة قضايا في زليتن

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – زليتن

ضبط قسم البحث الجنائي زليتن عدد ستة وعشرون مطلوبًا على ذمة محاضر مفتوحة وشكاوى لدى مراكز الشرطة بمديرية الأمن.

وأوضح الإعلام الأمني زليتن أن عملية القبض تمت بالتعاون مع دوريات الدعم المركزي فرع زليتن  بناءاً على تعليمات مدير الأمن.

وأشار الإعلام الأمني إلى أنه تم تسيير دوريات أمنية بالمدينة للمحافظة على الأمن وضبط المطلوبين لدى المراكز الشرطة.

وأضاف أنه تم إقامة استيقافات ليلية فُجائية بعدة مناطق داخل اختصاص المديرية وتم من خلالها إلقاء القبض على المطلوبين.

وأفاد الإعلام الأمني زليتن أنه تم حلال الحملة إزالة الزجاج المعتم وضبط المركبات التي لا تحمل لوحات معدنية.


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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