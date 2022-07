بن شرادة: واشنطن وحلفائها لديهم الرغبة في الاحتفاظ بالسيطرة على المصرف المركزي ومؤسستي النفط والاستثمار

ليبيا – أعرب عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة عن قلقه وعدم استبعاده أن تتمكن الولايات المتحدة من فرض رؤيتها لإدارة الموارد النفطية في ليبيا، نظرًا لما تتلقاه من دعم دولي وإقليمي، مستبعدًا أن تتم شرعنة الأمر عبر بوابة مجلس الأمن، لأن واشنطن ستتوقع، حسبه، اصطدامًا مبكرًا بـ(فيتو) روسي وصيني.

بن شرادة وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية قال: “الأمر ليس كما يقول نورلاند مجرد مقترح، قد يقبله الشعب الليبي أو يرفضه، فالجميع يرصد توافق دول أوروبية وأخرى بالمنطقة للأسف مع هذا المقترح”.

وأشار إلى أن واشنطن هي من ستختار قيادات اللجنة التي ستكلف بتنفيذ الآلية، وبالتالي سيكون هؤلاء موالين لها وليس للبلاد، والشارع يفهم ويعي ذلك جيدًا، ولذلك يستنكره ويرفضه، مبرزًا في المقابل أن هناك حلولًا كثيرة بديلة عن هذا المخطط، من بينها دعم الاتفاق الليبي – الليبي، الذي أفرز حكومة قادرة على بسط سيادتها على عموم البلاد، ما يؤهلها على إجراء الانتخابات، في إشارة إلى حكومة فتحي باشاآغا.

ورأى بن شرادة أن رغبة واشنطن وحلفائها في الاحتفاظ بالسيطرة على المؤسسات المالية السيادية الثلاث، وهي المصرف المركزي ومؤسستي النفط والاستثمار، بعيدًا عن كل ما يحدث من صراعات، قد تم الكشف عنه بوضوح عبر حديث نورلاند، الذي قال إنه يمكن إتمام انتخابات في ظل وجود حكومتين.

