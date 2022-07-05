المنقوش: سُعدتُ بحضور احتفال الجزائر بعيد الاستقلال بدعوة الرئيس “تبون”

أكدت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة تسيير الأعمال منتهية الولاية، أنها سعدت بالمشاركة في احتفال الجزائر بعيد الاستقلال.

وقالت المنقوش، في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”، إنها “بناء على دعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سُعدت بحضوري اليوم في الذكرى الـ60 للاحتفال بعيد الاستقلال الجزائري المجيد”.

وأضافت “هو يوم استعادت فيه الجزائر الشقيق سيادتها واستقلالها وحريتها، وما هذه الذكرى إلا هي مدعاة للفخر والانتصار لأبناء الوطن بعد أن عانى وكابد مرارة الحروب”.