الشريف: أمريكا لا تهتم بالصراع الليبي بقدر رغبتها في السيطرة على العوائد النفطية

أكد عضو مجلس النواب، إسماعيل الشريف، أن الدبلوماسية الأمريكية لا تهتم كثيراً بالصراع القائم في ليبيا، لكن اهتمامها منصبّ على كيفية الهيمنة على ملف إدارة العوائد النفطية، وهو ما يرسخ الاعتقاد بأنها تتعمد إطالة أمد الأزمة.

وقال الشريف، في تصريحات نقلتها صحيفة «الشرق الأوسط»: “استبعد إمكانية تطبيق مقترح السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند لإدارة عوائد النفط الليبي، ففرض أي وصاية دولية على النفط سيواجه بالرفض الشعبي، كونه يمس سيادة البلاد”.

وأضاف “وأبدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للملف الليبي، ستيفاني ويليامز، حالة توافق مع مقترح نورلاند، بزعم أن هذا المقترح سيحد من شهية المتصارعين على السلطة ما يمهد لإجراء الانتخابات”.