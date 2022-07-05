رغم الظلام.. المالية: تخصيص أكثر من نصف مليار دينار لدعم قطاع الكهرباء

أعلنت وزارة المالية أنه جرى خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 يونيو من العام الجاري تخصيص أكثر من نصف مليار دينار لدعم قطاع الكهرباء الذي ينقطع لساعات طويلة في مختلف أنحاء البلاد.

وبينت وزارة المالية أن التحويلات المالية الخاصة بتغطية نفقات دعم الكهرباء والإنارة العامة بلغت 612,500,000 دينار من إجمالي التحويلات المالية المخصصة لتغطية نفقات الباب الرابع “الدعم” والتي بلغت 12,787,216,083 دينار.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أقر أمس الاثنين بالمسؤولية عن مشكلة الكهرباء قائلا “كلنا مسؤولون عن مشكلة الكهرباء ونتحمل كل المسؤولية.

وقال الدبيبة خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي التاسع لعام 2022 أن الحكومة واجهتها تحديات جسام في ملف الكهرباء وستعمل على مواجهتها بكل ما تملك وتوقع أن يتم غدا تشغيل الوحدة الأولى لمحطة غرب طرابلس.