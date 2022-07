وكيل داخلية تصريف الأعمال: لا داعي للازدحام المحروقات وغاز الطهي متوفرة بكميات كبيرة

ليبيا – قال وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات بحكومة تصريف الأعمال رئيس لجنة متابعة أزمة الوقود والغاز اللواء بشير الأمين إن مخزون المحروقات من مادة وقود البنزين متوفر لدى مستودعات شركة البريقة بكميات كافية تغطي الاحتياج العام لكافة محطات التوزيع.

الأمين وفي مؤتمر صحفي عقده أمس الإثنين في طرابلس بحضور أعضاء اللجنة، كشف بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال” عن تواجد باخرة بسعة 34 مليون لتر على رصيف التفريغ في ميناء طرابلس البحري وأخرى بصدد الوصول بنفس السعة والكمية.

وأكد أن التعليمات صدرت لكافة شركات التوزيع والجهات الأمنية باستمرارية فتح محطات الوقود على مدار الأربع والعشرين ساعة داخل نطاق مدينة طرابلس الكبرى لتلبية احتياجات المواطنين من مادة البنزين.

وقال: إن منتج غاز الطهي متوفر بكميات كبيرة وتغطي احتياجات المواطنين بكميات تصل إلى (600. 84) ألف أسطوانة يوميًا للسوق المحلي من قبل شركة البريقة، وكذلك توفير نقاط تعبئة فورية أمام مستودع طرابلس – طريق المطار بواقع 12 ساعة يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساء، بالإضافة الى تحديد (5) نقاط توزيع أسطوانات غاز داخل مدينة طرابلس بواقع (420) أسطوانة غاز إضافية بكل نقطة.

وطمئن رئيس لجنة متابعة أزمة الوقود والغاز المواطنين بتوفر المحروقات وغاز الطهي بكميات كبيرة في مخازن شركة البريقة لتسويق النفط ومحطات شركات التوزيع ولا داعي للازدحام.

