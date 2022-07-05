الحاجي: حرق وتدمير مقر مجلس النواب عمل “مشروع”

اعتبر جمال الحاجي، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، أن “حرق وتدمير مجلس النواب عمل مشروع للتاريخ”.

وقال الحاجي في منشور عبر حسابه على “فيسبوك”: إنه مع “إزالة مبنى الخونة لمحو أثار العار والخيانة!”، على حد قوله.

وتابع؛ “زريبة المنعدم والخائن عقيلة صالح مقر المسمى زورا برلمان ليبيا، فقط رمزية لموقف الشعب من الخونة”، مضيفًا أن “حرقه وتدميره عمل مشروع للتاريخ ليعلم العالم أن هؤلاء الخونة المنعدم “برلمانهم” لا يمثلون الشعب الليبي”. وفقًا لكلامه.

وختم مضيفًا “وسوف يحل محله نصب تذكاري تدرج به أسماء الجيف التي تمشي على بطونها من خونة وسماسرة حقراء”. بحسب تعبيره.