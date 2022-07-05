ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

05 July, 2022

عقد المدير العام للشركة العامة للكهرباء محمد اسماعيل، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع مساعدي المدير العام والمدراء العامين ومدراء الإدارات وعدد من الدوائر الفنية المختصة .

وأفتتح المدير العام الاجتماع بالتأكيد على رفع وتيرة العمل بروح الفريق الواحد على مدار الـ 24 ساعة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين .

وتناول الاجتماع الصيانة السريعة لخطوط نقل الطاقة الكهربائية وبعض وحدات التوليد بمحطات الإنتاج والاحتياجات الضرورية لصيانة مكونات الشبكة الكهربائية ، وتشكيل لجان فنية عاجلة من بينها لجنة فنية لدراسة استراتيجية احتياج الشركة للغاز الطبيعي خلال الفترة القادمة وإمكانية إضافة مشاريع إنتاجية إضافية لمواكبة حجم الاستهلاك .