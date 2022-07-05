المجلس الرئاسي يعلن عن خطة حل لأزمة الانسداد السياسي في البلاد

العنوان – طرابلس

أعلن المجلس الرئاسي اليوم الثلاثاء، عن خطة حل لأزمة الانسداد السياسي في البلاد.

وأضاف المجلس الرئاسي أنه أجرى عدداً من الاجتماعات بين أعضائه استجابةً للمطالب المشروعة لأبناء الشعب الليبي، وتحقيقاً لتطلعاتهم للتغيير.

وأوضح المجلس أن الاجتماعات خلصت إلى التوافق حول إطارٍ عام، لخطة عمل تعالج الانسداد السياسي في البلاد.

وأشار إلى أنه تم تكليف النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، بإجراء المشاورات العاجلة مع الأطراف السياسية، لتحقيق التوافق على تفاصيلها.

وأكد المجلس الرئاسي أنه بعد إجراء المشاورات سيتم إطلاق الخطة فيما بعد في شكل خارطة طريق واضحة المسارات والمعالم، تُنهي المراحل الانتقالية.

وذكر أن إنهاء المراحل الانتقالية يتم عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إطار زمني محدد، وتدفع في اتجاه توافق وطني حول مشروع التغيير، الذي يعزز الثقة بين الأطراف السياسية كافةً.

ولفت الرئاسي إلى أن أبرز العناصر الحاكمة لخطة الحل، الحفاظ على وحدة البلاد وإنهاء شبح الحرب وإنهاء الانقسام، وتعزيز حالة السلام القائم وتجنب الفوضى.

وأوضح المجلس الرئاسي أن من عناصر الخطة كذلك الحد من التدخل الأجنبي والدفع في اتجاه حل وطني يقدم على ما سواه.