مركز أويا للدراسات الاقتصادية: ليبيا تعيش وضع اقتصادي متأزم إلى جانب ارتفاع معدلات الدين العام

ليبيا – قال مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية أحمد أبولسين إن هناك تخبطًا حكوميًا وقرارات صادمة، ومنها رفع الدعم عن المحروقات وسط موجات غلاء متتالية.

أبو لسين وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” أشار إلى الوضع الاقتصادي المتأزم الذي تعيشه البلاد، من ارتفاع معدلات الدين العام لمستويات قياسية مع توقف حقول نفط ونقص إمدادات البنزين للمحطات وانقطاع متواصل للتيار الكهربائي.

ونوه إلى أن الحكومات المتعاقبة فشلت في توفير حياة كريمة للمواطن، مضيفًا: “حتى القوة الشرائية للدينار تراجعت بشكل كبير”.

